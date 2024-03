Formazione | ITS Academy Bruno | il Ministero dell’Istruzione gli assegna il primo posto in Campania

(Di domenica 24 marzo 2024) L’ITSAntoniodi Grottaminarda è il migliore istituto della Regione. Il, attraverso l’ente INDIRE, hato all’ITSil punteggio del 100% sul fronte dell’occupabilità garantendo all’ITS tre premi sui primi tre corsi. Il report 2023 si riferisce ai percorsi conclusi negli scorsi anni e per quanto riguarda l’istituto irpino restituisce un’ottima performance grazie soprattutto alla percentuale di occupati a un anno dal diploma: il 90%. 8 i corsi avviati finora dall’ITScon 119 diplomati. Il 3 aprile partirà ilcorso di Meccatronica in Valle Caudina, ad Airola, mentre è fissato per fine aprile l’avvio di una nuova annualità a Salerno. “Dal rapporto siamo l’ITS della ...

Intelligenza Artificiale, Cloud, analisi dei dati e cybersecurity sono i campi in cui nel prossimo futuro aumenteranno i posti di lavoro. Sono i settori in cui c’è già una grande richiesta e ... (today)

Al via domani ”Istruzione tecnologica Superiore per l’industria 4.0 in Campania – Orientamento dei giovani”, l’appuntamento organizzato a Napoli, alla Mostra d’Oltremare nella Sala Italia, da Its ... (ildenaro)

L’ass. Francesca Gerosa incontra la Giunta esecutiva dell’Asat - Un percorso di quattro anni per la Formazione professionale e nuove regole per Capes e alternanza scuola lavoro ...ladigetto

ITS Academy: il Piemonte in prima posizione a livello nazionale per alta qualità dei percorsi e performance occupazionali - PIEMONTE – Il Piemonte si distingue nel panorama nazionale per l’efficacia dei suoi percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy): con il 96% dei corsi premiati (rispetto al 68 ...quotidianopiemontese

Asat chiede un percorso scolastico di 4 anni: "Necessario attrarre i giovani" - Tra le priorità dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa c’è la riforma della Formazione professionale. «È importante darle valore perché tra quindici o vent’anni rischiamo di non avere ricambio ...giornaletrentino