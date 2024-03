Formaggio In Villa a Cittadella PD

(Di domenica 24 marzo 2024) Tra le storiche mura di(PD) si svolgerà dal 5 all’8 aprile 2024 la 12a edizione diIn. Per 4 giorni le...

In arrivo da tutta Italia il “Top” dei prodotti caseari italiani e non solo, torna “Formaggio in Villa 2024” - Presenti da ogni angolo d’Italia piccole e grandi produzioni locali, DOP, rarità e nuove proposte. Un calendario ricco di appuntamenti: le “Masterclass” con degustazioni a tema di formaggi italiani ed ...padovaoggi