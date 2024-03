Follia nel weekend di calcio | uomo entra in campo e picchia l’allenatore

(Di domenica 24 marzo 2024) Un episodio da condannare si è verificato nel corso dell’ultimodi. Dopo la sostituzione di suo figlio, un giovane calciatore di 11 anni nella categoria ‘Pulcini’, èto ininsieme alla moglie: prima ha preso a male parolee un suo collaboratore e poi ha rifilato al tecnico una testata cercando anche di prenderlo a calci. E’ ladi unalsportivo di Mezzano, frazione di Ravenna, teatro della sfida, nella categoria ‘Pulcini’ tra la squadra locale e il Cervia. E’ quanto riferito dalla stampa romagnola. L’episodio I fatti risalgono all’ultimo minuto del primo tempo quando il ‘mister’ del Mezzano ha sostituito uno dei suoi ragazzi, per un problema ad una scarpa con l’intenzione di sistemare ...

