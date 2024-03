Fiumicino | chiusa la rampa di inversione del ponte 2 Giugno | ecco quando

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024- Causa lavori da parte della Società ITALGAS SPA, dalle ore 23:00 alle ore 5:00 E DAL 26/03/2024 AL 29/03/2024 verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria – dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del 26/03/2024 al 29/03/2024: chiusura temporanea delladidel(direzione Via Portuense). ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Fiumicino , 1 febbraio 2024 – Dal 5 febbraio al 19 febbraio e comunque fino a fine dei lavori necessari per la rimozione dei rifiuti , è stata ordinata la chiusura al traffico veicolare, in entrata e ... (ilfaroonline)

Fiumicino , 16 febbraio 2024 – E’ stata emanata l’ordinanza per la proroga della chiusura al traffico veicolare, in entrata e in uscita di via Guarino Guarini , località Parco Leonardo, fino al ... (ilfaroonline)

Centri commerciali e supermercati nel Lazio, aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta Gli orari - Centri commerciali e supermercati nel Lazio aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta, gli orari 2024, tutte le informazioni utili.ilcorrieredellacitta

A12, notti di chiusure fra Civitavecchia e Fiumicino - sarà chiusa l’uscita di Fregene Maccarese, per chi proviene da Roma e da Civitavecchia. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Torrimpietra. Per consentire attività di ispezione del ...terzobinario

Play off, a 90' dal termine chiusi i giochi. Sabato si decide la griglia dei play out - Poker per la Perconti in casa contro il Fiumicino, che quindi resta a quota 21 ed attende la prossima giornata per capire quale sarà il suo destino in chiave salvezza. Una corsa per non retrocedere ...gazzettaregionale