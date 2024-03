(Di domenica 24 marzo 2024) Una raccoltaper chiedere tutele per i cittadini e una maggiorenelle operazioni diper la realizzazione dell’autostrada Pedemontana. È partita ieri mattina dal mercato di Seveso la raccoltapromossa dal Coordinamento No Pedemontana. Una scelta dall’alto valore simbolico. E in poche ore al gazebo si sono recate decine di cittadina. Una cinquantina già nella prima ora di presenza del gazebo. "Nella gran parte dei casi la firma è quella di persone di una certa età – spiega Davide Biggi – quelle che hanno ancora un ricordo vivovicendao delle sue conseguenze. Ci sono anchedi giovani, sono soprattutto quelli che abitano nelle vicinanze del tracciato dell’autostrada e sono contrari al progetto. Noi con il gazebo e ...

Arezzo , 29 gennaio 2024 – Al via anche ad Arezzo la raccolta firme per la modifica della legge regionale sulla rete Pediatrica . L'appello alle famiglie toscane ed aretine, è di sottoscrivere il ... (lanazione)

Firme sulla bonifica della diossina: "Vogliamo più trasparenza" - A Seveso è partita una raccolta Firme per chiedere tutele e trasparenza nella bonifica per l'autostrada Pedemontana. Il Coordinamento No Pedemontana ha ottenuto decine di Firme, soprattutto da cittadi ...ilgiorno

Santa Teresa, 600 Firme e una mozione per chiedere nuovi parcheggi e strada alternativa - Rientrare a casa e non trovare parcheggio, vedendosi costretti a lasciare l’auto sui marciapiedi, in prossimità degli stop, sulle strisce pedonali, trovando poi la sanzione sul parabrezza per aver vio ...sikilynews

Biciplan, l’opposizione insiste:: "Raccolta di Firme per chiedere il referendum consultivo" - L'ex senatore Salvatore Piscitelli critica il biciplan di Porto Recanati come progetto ideologico. Opposizione e cittadini chiedono un referendum consultivo sull'iniziativa.ilrestodelcarlino