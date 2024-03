Firenze celebra il Sommo Tutti gli eventi del Dantedì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) L’Accademia di Belle Arti diè stata scelta dal Ministero dell’università e della ricerca, per comunicare il2024, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che siogni anno il 25 marzo. Da domani, quindi, sarà disponibile sui canali social del Ministero un video che, grazie alle opere di alcuni studenti del biennio di Illustrazione, in meno di un minuto ripercorrerà, con animazioni ed effetti sonori, episodi salienti della "Divina Commedia". Otto in tutto le illustrazioni che compongono il video, frutto del lavoro di ricerca e rielaborazione artistica degli studenti Silvia Franchini (Inferno, canto I), Amir Oliaei Manesh (Inferno, canto X), Anna Capra (Paradiso, canto XXIX), Francesco Defilpo (Inferno, canto XXXII), Maria Lucia Carbone (Paradiso, canto I), Francesca Bruni (Paradiso, canto XXIII), ...