Fiorentina | la prima al Viola Park senza Barone Palloncini bianchi liberati in cielo

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 - Ventidueverso ildalle calciatrici in campo. Un momento toccante e commovente pocodel fischio d'inizio di-Inter Femminile,gara ufficiale aldopo la scomparsa di Joe. Il direttore generale gigliato sarebbe stato sicuramente sugli spalti. Non mancava mai. Stava al fianco della squadra di De La Fuente come nessun altro. Poi sarebbe sceso negli spogliatoi, oggi per consolare le ragazze dopo una brutta sconfitta. Ma le avrebbe anche caricate a dovere in vista delle ultime gare, quelle che dovranno riportare il club in Champions League. Al di là del passo falso di oggi (netto 3-0 per l'Inter) il traguardo è ormai a portata ...