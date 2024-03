Fiorentina-Inter Women 0-3 | il tabellino della partita della Poule Scudetto

(Di domenica 24 marzo 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo ilsecondavalida per la2023-2024. DOMINANTI –valida per ladi Serie A Femminile. Risultato pesantissimo e convincente delle nerazzurre di Guarino, che sbancano il Viola Park con le reti di Serturini all’ottavo minuto del primo tempo e i gol di Magull e Bonfantini tra il 61’ e il 67’ripresa. Dopo il 3-3 contro la Juventus, l’conferma il suo ottimo stato di forma vincendo anche a Bagno a ...

Mediaset – Ecco la richiesta del Genoa per Gudmundsson: Juve e Milan in pole - Gudmundsson, autore di 12 gol e 4 assist in stagione, piace anche all'Inter: Sport Mediaset dà per favorite però Milan e Juve ...fcinter1908