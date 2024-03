Fiorentina-Inter Women 0-3 | dominio nerazzurro al Viola Park

(Di domenica 24 marzo 2024) Termina con il punteggio di 0-3, seconda sfida valevole per la Poule Scudetto 2023-24. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1.finisce con un risultato dilagante per le ragazze di Rita Guarino, che amministrano e aumentano il vantaggio dopo l’1-0 di Serturini all’ottavo del primo tempo. La ripresa è ancor di più di marca nerazzurra, con l’che fa sua la partita nel giro di otto minuti dopo l’ora di gioco. Al 61?, la tedesca Magull va a concludere una fantastica in velocità della Beneamata. Mentre sette minuti più tardi, Bonfantini a porta spalancata butta dentro l’assist della neo-entrata Polli. Nel finale, girandola di cambi e punteggio definito sullo 0-3 al ...

