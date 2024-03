Finiti i soldi per i bimbi ucraini Appello al presidente Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Una lettera aldella Repubblica, Sergio, per riassumere tutti gli sforzi fatti per dare una casa e un posto sicuro ai 115 bambini e ragazzidell’orfanotrofio di Berdjuans’k, arrivati la sera del 20 marzo 2022 e rimasti oggi in 43 (sono tutti ospiti della casa Stella Mattutina, sono inseriti in percorsi scolastici e beneficiano delle cure sanitarie), e per metterlo al corrente che il previsto sostegno finanziario da parte del Governo non è stato ancora completamente erogato: si parla di quasi 1 milione da riscuotere soltanto per il 2023. È la nuova iniziativa intrapresa da Giovanni Paolo Locatelli, sindaco di Rota d’Imagna, il paese valdimagnino che da due anni a questa parte non lesina sforzi, soprattutto economici, per fornire aiuto agli orfaniscappati dal loro Paese ...