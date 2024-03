Finanziamenti dalla Fondazione comunitaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Un milione e 400mila euro di stanziamenti per il territorio: a tanto ammontano per il 2024 i bandi didel Varesotto. La documentazione è stata pubblicata online suvaresotto.it. È già possibile presentare le candidature per i primi quattro bandi: Arte&Cultura, Tre sfide per tre comunità, Meraviglie del territorio, Cultura motore di sviluppo. I restanti bandi saranno compilabili più avanti. A maggio, inoltre, sarà possibile presentare le candidature a “30 giorni per donare“, il mese della filantropia in programma a ottobre. La pubblicazione di tutti i testi in contemporanea vuole agevolare gli enti nella scelta degli strumenti più idonei a supportare i loro progetti. I bandi sono uno degli strumenti principali, anche se non l’unico, con cui lasostiene le idee del ...