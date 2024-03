(Di domenica 24 marzo 2024)rafforzando laalleanza per la sicurezzada quando hanno firmato il trattato di mutua difesa nel 1960. Parola delche in esclusivacipa come il presidente USA Joe Biden e il primo ministrose Fumio Kishida annunceranno il piano per ristrutturare il comando militare statunitense inalla Casa Bianca il 10 aprile, secondo cinque fonti informate. Per quella data Biden riceverà Kishida a Washington. (foto Ansa-EPA/VALDA KALNIN) Leggi anche: «Da Israele ok alla proposta Usa su scambio ostaggi-detenuti», lo spiraglio sui media israeliani: attesa la risposta di Hamas Cessate il fuoco a Gaza, veto ...

Financial Times: "Stati Uniti e Giappone stanno per rafforzare il loro patto anti - Cina": Stati Uniti e Giappone stanno rafforzando la loro alleanza per la sicurezza anti - Cina da quando hanno firmato il trattato di mutua difesa nel 1960. Parola del Financial Times che in esclusiva anticipa come il presidente USA Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida annunceranno il piano per ristrutturare il comando militare statunitense in ...

L'Italia è piena di imprenditori, però mancano grandi imprese: Da un'indagine del Financial Times emerge che il nostro paese ha il primato europeo per le nuove società. Perché quindi le aziende private italiane sono così poche Non ci sono gli investitori, specie a lungo termine Il ...