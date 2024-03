Fiamme in una palazzina | distrutta una famiglia | muoiono padre | madre e figlio

(Di domenica 24 marzo 2024) È drammatico il bilancio di un incendio avvenuto a Chioggia, in provincia di Venezia, dove tre persone sono morte, forse uccise dal fumo, dopo il rogo scoppiato in un’abitazione a più piani. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 24 marzo, in via Roma. Le vittime sono una...

