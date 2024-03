Fiamme in un supermercato | vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio

(Di domenica 24 marzo 2024) Piandiscò (Arezzo), 24 marzo 2024 –all’interno di un’attività commerciale nell’abitato di Piandiscò. Ideldi Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa mattina in undi via Roma. Ad andare asono stati alcuni arredi, ma i danni provocati dal fumo e dal calore hanno interessato l'intera struttura. I pompieri hanno spento lee messo in sicurezza gli ambienti interessati dal. Al momento dell'incendio l'attività commerciale era chiusa e non risultano coinvolte persone nell'incendio.

Fiamme in un supermercato del Valdarno - Questa mattina i Vigili del Fuoco di Montevarchi sono dovuti intervenire per un incendio all'interno di un supermercato in via Roma a Piandiscò. I danni provoca ...www3.saturnonotizie

Vandali danno fuoco ad un'auto nel parcheggio di un supermercato - Hanno usato carta e accendigas per appiccare il fuoco ad una vettura senza motivo apparente. E' accaduto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo nel parcheggio del mini market MaxiFamily di ...udinetoday

La cassiera ha la pistola puntata alla testa. Finanziere blocca il rapinatore al supermercato - Malgrado non fosse in servizio e' entrato in azione e ha sventato una rapina a mano armata in un supermercato di Afragola, in provincia di ...notizie.tiscali