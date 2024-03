Ferrari | la Francia si coccola Vasseur Per L’Equipe persino la gestione di Sainz è merito suo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2024) Il nazionalismo dei francesi non ha limiti. E l’articolo desullalo conferma. Per il quotidiano francese lasta lentamente portando laa “guarire” dal periodo buio cheindica con gli anni del Covid. Forse, però, è opportuno precisare che la crisi dellacorrode Maranello da più tempo: la scuderia non vince un titolo piloti dal 2007. Tanto, troppo tempo per la scuderia più vincente della storia della Formula 1. Il quotidiano francese dà ildi questa ripresa al “metodo“: Come la squadra, sotto la direzione di Frédéric, si è ricostruita con calma e come Carlosè diventato un mostro di serenità e opportunismo. Chi ...