Ferrari | doppietta nel gp d’Australia Sainz vince | Leclerc è secondo Interrotto il dominio Red Bull

(Di domenica 24 marzo 2024) Alba rossa per l'Italia della Formula 1. Strepitosaa Melbourne: un incredibile Carlossi è preso il Gran Premio d'Australia davanti al compagno di squadra Charles, regalando un'alba rossa ai tifosi italiani e il primo successo stagionale per la scuderia di Maranello, dopo due terzi posti L'articolo proviene da Firenze Post.

