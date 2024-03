Ferrari candidato sindaco | Gesto di riconoscenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Giuseppe(nella foto) di 61 anni, sposato e padre di un figlio, nato e residente da sempre a Livraga, frazione Pantigliate, diplomato all’agraria Tosi di Codogno, laureato all’Università di Milano, facoltà di Medicina veterinaria, in Scienze della produzione animale e lavora in un’azienda che si occupa di distribuzione del farmaco con uso zootecnico, si candida aalle prossime elezioni amministrative in paese. "Ho scelto di candidarmi aperché devo essere riconoscente al mio paese: sento senso di appartenenza a una comunità, che mi ha trasmesso i classici valori della famiglia, del rispetto, della serietà, della concretezza – dice –. La lista sarà civica, “Insieme per Livraga“, trasversale, apolitica. Il gruppo è numeroso, da cui attingeremo nominativi da presentare in lista e gli altri faranno da supporto ...