Ferragnez | il peggio che non avremmo voluto vedere

(Di domenica 24 marzo 2024) I più disattenti – e sono molti, almeno ventinove milioni, tanti quanti i follower di lei su Instagram – si erano illusi di avere a che fare con delle specie di divinità. Belli, ricchi, famosi, felici, con i figli biondi e gli occhi azzurri, con case, auto e fogli di giornale da sogno. Istessi erano per tanti un sogno. I più attenti invece avevano capito che, come tutti, avevano delle ombre e che comunque dalla vetta prima o poi si scende: si può controllare la discesa e renderla dolce o rotolare giù come sacchi di patate. Ma nemmeno i più cinici si aspettavano diuna caduta a piombo così impietosa. Lo sappiamo che le separazioni sono dolorose e che i coniugi danno ildi sé, ma forse da Chiara Ferragni e Fedez ci aspettavamo qualcosa di diverso dalle litigate durante le “festine” dei figli. Qualcosa di ...

