Federica Pellegrini | «Mi manca il mio corpo da nuotatrice | darò a Matilde degli orari per le poppate e tornerò ad allenarmi»

(Adnkronos) – "Sosteniamo le donne anche se hanno poco tempo per se stesse, io esco da due mesi di maternità quindi so effettivamente, forse come non mai quanto poco tempo abbiamo per la cura ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – "Sosteniamo le donne anche se hanno poco tempo per se stesse, io esco da due mesi di maternità quindi so effettivamente, forse come non mai quanto poco tempo abbiamo per la cura ... (periodicodaily)