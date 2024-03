Febbre del sabato sera Addio alle discoteche | dagli anni ’80 a oggi hanno chiuso due su tre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) di Luca Amodio AREZZO L’età dell’oro era iniziata negli‘70. Erano i glory days delladelche aveva iniettato nei giovani rampanti del tempo la voglia di far festa tutta la notte e ballare in discoteca: energia che non si era spenta per tutto il decennio e, anzi, andava in crescendo fino alla fine del decennio successivo, non soltanto della fantomatica Milano da bere. Ed è così che sul finire degli‘80 in provincia di Arezzo c’erano 44, in tutta Italia ben 6000. Numeri che se ne sono andati come "lacrime nella pia":le disco rimaste aperte sono un terzo, circa 15 in tutto l’Aretino. Impossibile ricordarle tutte. Ai tempi, solo in Casentino c’erano quasi 10: l’Ateneo a Badia Prataglia; due a Soci, lo ...