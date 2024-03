Fdi: Arianna Meloni, 'a Roma bel momento partecipazione, riempie il cuore' - Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il congresso provinciale a Roma di Fdi "è stato un bel momento di partecipazione del partito, ti riempie il cuore perché poi vieni da là, noi siamo questo. Insomma, vedi ch ...lanuovasardegna

Europee: Arianna Meloni, candidarmi ‘Sono un soldato ma preferisco dietro quinte’ (2) - (Adnkronos) – “Non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro – ribadisce ancora Arianna Meloni- ma io dò per scontato che è assolutamente no”, rimarca poi riguardo a una sua ...ilsannioquotidiano

Congresso FdI a Roma, Arianna Meloni: "Non è capocrazia, siamo tutti militanti" - "Non ci sono divisioni in FdI. Ho guidato questa comunità qui a Roma per circa 10 anni, da quando è nata FdI. Ho fatto un lavoro importante di tessitura di unione di aggregazione… Leggi ...informazione