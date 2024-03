Fabio Fucili morto a soli 32 anni | era il fratello del presidente di Coldiretti Macerata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) San Severino (), 24 marzo 2024 – La domenica delle Palme a San Severino è stata scossa dalla prematura scomparsa dideldi, Francesco. Aveva 32e lavorava nell’impresa agricola di famiglia in località Agello. Da qualche mese combatteva contro una malattia e per questo era stato sottoposto ad un trapianto di midollo. Tuttavia l’operazione non aveva sortito gli effetti sperati esi stava preparando ad un secondo trapianto. Recentemente le sue condizioni si sono aggravate e stamattina il suo cuore ha smesso di battere.ha affrontato la malattia con la forza e il sorriso che lo contraddistinguevano accanto alla sua ...