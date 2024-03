F1 | Vasseur ' Ferrari perfetta | ma non sentiamoci arrivati'

(Di domenica 24 marzo 2024) "È davvero troppo presto per parlare di lotta per il mondiale con la Red Bull. Abbiamo fatto un grosso passo avanti rispetto alla scorsa stagione. Ricostruiremo il passo dal venerdì anche a Suzuka, ma non vogliamo arrivare a conclusioni oggi". Il team principal dellaFredericè felice per la doppietta Rossa a Melbourne ma al tempo stesso placa gli entusiasmi: "Dobbiamo impegnarci allo stesso modo senza pensare di essere, continuando a concentrarci sui nostri obiettivi - spiega a Sky Sport - Dall'inizio della stagione dico che i nostri piloti vanno benissimo e si spingono a vicenda per migliorare sessione dopo sessione. Questo fa parte di un processo emulativo che è necessario all'interno del team. Sono molto intelligenti anche in pista, quando abbiamo chiesto loro di mantenere le posizioni, e dal primo giro è ...

