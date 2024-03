F1 | Sergio Perez | “Non abbiamo mai trovato il giusto equilibrio La Ferrari vincerà ancora”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, si trasforma in un vero e proprio “buco nero” in casa Red Bull. Sul tracciato dell’Albert Park il team di Milton Keynes ha messo in scena una delle sue peggiori versioni degli ultimi anni. Max Verstappen si è ritirato dopo pochi giri per un problema ai freni, mentreha accusato quasi un minuto dalla. Carlos Sainz, infatti, ha dominato la scena, precedendo Charles Leclerc per una clamorosa doppietta. Terzo Lando Norris davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è quinto un anonimo, sesto Fernando Alonso, settimo Lance Stroll, davanti a Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Al termine della gara australiana il nativo di Guadalajara ha raccontato ...