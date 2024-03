F1 | Sainz vince il GP d’Australia | l’esultanza irrefrenabile del telecronista Vanzini – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) L’alba rossa illumina l’Italia. A due anni di distanza dall’ultima volta, la Ferrari ha collezionato una doppietta in una gara di Formula 1. L’impresa è stata compiuta da Carlose da Charles Leclerc, rispettivamente primo e secondo classificato in occasione del GP, appuntamento numero 3 della stagione. Una gara semplicemente incredibile quella condotta dal nativo di Madrid che, dopo aver sorpassato al secondo giro Max Verstappen (poi out a causa di un surriscaldamento ai freni), ha controllato la situazione con velocità, attenzione e solidità, centrando così il primo successo dell’annata sportiva e il secondo podio dopo la terza posizione rimediata in Bahrain. Una mattinata dunque di grandi emozioni, sintetizzate dalla gioiadella voce di Carlo, celebre commentatore di Sky Sport ...