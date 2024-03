F1 | Sainz celebra la vittoria | “Pista buona per la Ferrari Il non rinnovo? Vita bella e difficile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Carlosfesteggia la splendidanel Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Albert Park il pilota dellaha messo in scena una prestazione di livello assoluto, sorpassando in avvio Max Verstappen e, approfittando del ritiro dell’olandese, ha potuto gestire nel migliore dei modi vettura e gomme fino al traguardo. Il nativo di Madrid ha vinto davanti a Charles Leclerc per una sontuosa doppietta, quindi terzo Lando Norris davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Quinto un anonimo Sergio Perez, sesto Fernando Alonso, settimo Lance Stroll, davanti a Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Al termine della gara Carlosha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da ...