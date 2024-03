F1 oggi Gp Australia 2024 | a che ora vederlo in differita in chiaro

(Di domenica 24 marzo 2024) Appuntamento da non perdere per gli appassionati di F1. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo è in programma il Gran Premio d', la terza prova del Mondiale di F1. Dopo due gare di sabato, il Gran premio del Bahrain, che ha inaugurato la stagione e il Gran Premio dell'Arabia Saudita...

A Melbourne il colpo di scena: Max deve abbandonare la corsa per un problema tecnico. Ritiro anche per Hamilton (corriere)

F1, Gp d'Australia, Leclerc: "Sono felice per la squadra e per la doppietta" - "Sono felice per la squadra, per la doppietta. Non succedeva da Bahrain 2022, sono bei ricordi ed è bello poterli rivivere. Carlos (Sainz, ndr) ha fatto un weekend eccezionale dopo l'operazione. Io ho ...napolimagazine

Doppietta Ferrari, Sainz in lacrime: «La vita è pazzesca». Leclerc: «Felice per il team» - Ecco le prime parole dal podio di Carlos Sainz dopo aver vinto il Gran Premio d'Australia con la Ferrari. Lo spagnolo, al termine della gara, non ha trattenuto le lacrime per l'emozione. La vita è ...ilmessaggero

F1, Carlos Sainz votato pilota del giorno nel GP d’Australia - La giornata perfetta di Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha dominato da cima a fondo il GP dell'Australia, terza gara valida per il Campionato Mondiale 2024 di Formula 1 andata in scena quest'ogg ...oasport