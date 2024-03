F1 | Lando Norris | “Orgoglioso della mia squadra | lavoro eccezionale della Ferrari”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)ha conquistato il primo podio stagionale nel Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilotaMcLaren si è infatti posizionato in terza posizione al GP dell’Australia, terzo appuntamentostagione, piazzandosi alle spalle delle dueguidate da Carlos Sainz e Charles Lecerlc. Nello specifico il britannico ha raccolto un gap di +35.770 secondi rispetto allo spagnolo, precedendo il compagno diOscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto. “La giornata è andata bene, non posso che essereper la mia, abbiamo ottenuto la terza e la quarta posizione molto importanti per il Campionato – ha detto-. Non ...