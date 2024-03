F1 la gioia di Sainz Senior | “Carlos ha lottato molto duramente per essere qui”

(Di domenica 24 marzo 2024) Non può cheorgoglioso, padre del pilota della Ferrari che nella giornata odierna ha conquistato una meritatissima prima posizione in occasione del GP dell’Australia, terza tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. La leggenda del rally è infatti intervenuta ai microfoni di DAZN Spagna per elogiare le gesta del proprio figlio, grande esempio per tutti: “La vita ti riserva sempre delle sorprese – ha detto papàhatutta la settimana per poterqui. Poi, una volta arrivato, ha colto l’opportunità e haper un gran finale“. NON È UN SOGNO! Doppietta Ferrari nel GP d’Australia:domina davanti a Leclerc, ...

