F1 | la doppietta Ferrari torna dopo 2 anni! E il ricordo del 2004 con Schumacher e Barrichello…

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, si colora di rosso. Rosso. Ma non solo, anche il rosso dei dischi dei freni di Max Verstappen prima della loro esplosione. Sul tracciato dell’Albert Park la scuderia di Maranello piazza un uno-due storico che segna una pagina sensazionale della storia recente del team del Cavallino Rampante. Carlos Sainz precede Charles Leclerc, con le due SF-24 che chiudono in parata sulla pista di Melbourne davanti a un pubblico in visibilio. Lo spagnolo ha dominato la scena, nonostante una condizione fisica ancora non ottimalel’operazione di appendicite di due settimane or sono, superando in avvio il tre-volte campione del mondo e gestendo macchina e gomme al meglio, approfittando del suo ritiro. Al netto dello stop del portacolori della Red Bull (in una delle peggiori ...