F1 | la doppietta Ferrari nel GP d’Australia nella quinta puntata del podcast “Giro Veloce”

Storica Doppietta della Ferrari al Gran premio d’Australia che si è corso a Melbourne il 24 marzo. Carlos Sainz ha trionfa to tagliando per primo il traguardo mentre Charles Leclerc ha conquistato il ... (velvetmag)

Il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani si congratula con la Ferrari dopo la doppietta conquistata nel Gran Premio d’ Australia : “Faccio i miei complimenti alla Ferrari per la splendida ... (sportface)

Flavio Briatore in esclusiva ai nostri microfoni dopo la Doppietta della Ferrari in Australia : “Sainz vinceva anche senza ritiro di Verstappen”. La Ferrari riparte dall’ Australia . A Melbourne la ... (notizie)

Sport: Calderoli, dopo la Ferrari trionfo si completa con Ducati - "E dopo la Ferrari, con la vittoriosa doppietta al Gp di Australia con Sainz primo, e Leclerc secondo, il trionfo delle nostre Rosse si ...agenzianova

Formula 1. Alba Rossa: doppietta estasiante! La Ferrari in Australia rompe il digiuno - Il weekend di Melbourne era sembrato promettente fin dal venerdì per la Ferrari e la doppietta ottenuta in gara da Carlos Sainz e Charles Leclerc… Leggi ...informazione

L’analisi del colpo di scena che ha cambiato le sorti del GP Australia 2024, con il ritiro lampo di Max Verstappen - L'analisi del colpo di scena che ha cambiato le sorti del GP Australia 2024, con il ritiro lampo di Max Verstappen ...p300