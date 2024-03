F1 | Helmut Marko ammette la superiorità della Ferrari | “Due secondi più lenti | weekend difficile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Una domenica amara per la Red Bull. Ci si aspettava un nuovo assolo in Australia, sede del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, invece, i sogni di gloriascuderia di Milton Keynes sono andati in fumo come i freni di Max Verstappen, dopo pochi giri. Un ritiro che mancava dal 2022, quando sempre nella terra dei canguri il buon Max fu costretto a fermarsi. E così, nel giorno del trionfocon la doppietta Carlos Sainz-Charles Leclerc, c’è stata anche la constatazione di un Sergio Perez che con l’altra RB20 ha rimediato più di 50? di ritardo dal vincitore, girando a un ritmo nettamente più lento rispetto a chi l’ha preceduto, considerando il quinto posto in cui ha chiuso il messicano. Interrogato su quanto visto oggi a Melbourne da Servus TV, il consulente ...