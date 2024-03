F1 | Gp Australia Verstappen Un peccato | mai bello ritirarsi

(Di domenica 24 marzo 2024) "C'è stato un problema di surriscaldamento dei freni, può succedere" MELBOURNE () - "C'è stato un problema di surriscaldamento dei freni, che hanno preso fuoco, e la macchina è diventata molto difficile da guidare. Arrabbiato? Non è mai. Era sempre attivo il freno anteriore

Un weekend da sogno per la Ferrari con la doppietta firmata da Carlos Sainz e Charles Leclerc fa da contraltare a una gara difficilissima per la Red Bull : Sergio Perez si è accomodato in quinta ... (oasport)

Classifica F1, la vittoria Ferrari in Australia cambia tutto: Mondiale riaperto - Flop Verstappen e doppietta delle Rosse: nuovo scenario sia per la sfida piloti che per la battaglia costruttori ...corrieredellosport

F1: doppietta Ferrari in Australia, vince Sainz poi Leclerc - Carlos Sainz trionfa nel Gran Premio d’Australia, segnando una doppietta Ferrari insieme a Charles Leclerc. Sainz, tornato in pista dopo un’operazione per appendicite, ha vinto davanti a Leclerc, con ...altarimini