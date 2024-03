F1 | Gp Australia Norris Orgoglioso terzo posto | ci stiamo avvicinando

(Di domenica 24 marzo 2024) "Il passo c'era, ma le Ferrari hanno fatto un lavoro eccezionale" MELBOURNE () - "La giornata è andata molto bene, sono davverodella squadra,e quartosono tanti punti nel campionato. Non siamo riusciti ad arrivare a Leclerc, un pochino di speranza la avevo, il passo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34° giro/58 Norris a 1?5 da Leclerc , adesso è davvero in crisi il monegasco. “Le mie gomme sono andate“, fa sapere via radio. 34° giro/58 Si fa dura per ... (oasport)

A Melbourne il colpo di scena: Max deve abbandonare la corsa per un problema tecnico. Ritiro anche per Hamilton (corriere)

NON È UN SOGNO! Doppietta Ferrari nel GP d’Australia: Sainz domina davanti a Leclerc, ritirato Verstappen! - Carlos Sainz confeziona un'impresa clamorosa e, nella giornata in cui Max Verstappen è costretto a fermarsi dopo pochi giri per un problema di affidabilità ai freni della sua Red Bull (mettendo fine a ...oasport

GP Australia, trionfo Ferrari con Sainz! È doppietta con Leclerc 2°. Verstappen ritirato - Lo spagnolo ha vinto la terza gara del Mondiale davanti al monegasco e alle due McLaren di Norris e Piastri. Il campione del mondo fuori per un problema ai freni. Solo quinta la Red Bull di Perez ...gazzetta

F1, Sainz vince in Australia e di pone come l’anti Verstappen - Carlos Sainz con la vittoria di oggi nel Gp d'Australia si pone come il vero anti Max Verstappen. Leclerc è avvisato e Vasseur ...circusf1