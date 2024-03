F1 | Gp Australia Leclerc Sainz eccezionale | doppietta bellissima

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 24 marzo 2024) "Non poteva andare meglio di così" MELBOURNE () - "Unasensazione, soprattutto per la squadra. Unache non si vedeva dal 2022, bei ricordi ed è bello rifarlo. Carlos ha fatto un weekendal rientro e una gara incredibile. Io ho avuto un po' di difficoltà con