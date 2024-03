F1 | Gp Australia | la gara di oggi in diretta Verstappen parte dalla pole davanti a Sainz | Leclerc quarto

La diretta della gara del GP dell' Australia della Formula 1 2024 in programma oggi sul circuito di Melbourne: cronaca in tempo reale giro per giro e le ultime news sulla F1.Continua a leggere (fanpage)

F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia - Archiviato il Medio Oriente, la Formula 1 prosegue la stagione 2024 trasferendosi in Oceania per il terzo appuntamento dell'anno, il Gran Premio d'Australia.Anche in questo caso, tutti a caccia delle ...msn

Maloney mantiene la leadership nel campionato F2, primi punti per Bearman - Con la vittoria in Australia, Isack Hadjar è salito al quarto posto nel campionato di Formula 2. Zane Maloney è ancora il leader. Zane Maloney è ancora il leader. Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearma ...msn

Non prenderà il via la Williams di Logan Sargeant - “La pole stavolta non era così attesa ma sono molto soddisfatto di questa Q3. Entrambi i giri sono andati molto bene, me la sono davvero goduta. Il weekend è stato difficile, ma alla fine ce l'abbiamo ...gazzetta