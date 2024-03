F1 | GP Australia | il leviatano va KO | doppietta Ferrari!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilsi è ritirato e da questo piccolo, ma importante, vuoto di potere è emerso, rampante, il doppio cavallino nero ammantato di rosso. Un trionfo pazzesco per lanel GPdi F1 che ha regalato ai tifosi di Maranello unaclamorosa che ad Albert Park mancava, ormai, dal lontano 2004. Prove superlativa per Carlos Sainz che ha chiuso il suo weekend praticamente perfetto togliendosi la soddisfazione di vincere davanti al suo compagno di squadra: lo spagnolo, non confermato dal team per il prossimo anno, rientrava da un’operazione di appendicite, ma ha stretto i denti ed è stato premiato con l’alloro più importante. Secondo Charles Leclerc che partiva con l’handicap di aver sviluppato una qualifica negativa che lo aveva scagliato in terza fila. Poi le due McLaren di Lando Norris e Oscar ...