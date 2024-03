F1 GP Australia 2024 | Wolff | “Sensazione negativa | ma usciremo da questa situazione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Weekend da dimenticare per la Mercedes, che non solo ha lasciato l’a mani vuote ma anche con due piloti che non hanno concluso la gara e sono stati costretti al ritiro. “, non facile da digerire. Al momento non sono affatto ottimista, mentirei se dicessi il contrario, ma sono convinto cheda– ha dichiarato il team principal, Toto– Pensavamo che la macchina fosse migliore rispetto allo scorso anno: dobbiamo continuare a crederci perché altri team hanno dimostrato che, facendo le cose nel modo giusto, lasi può ribaltare: attualmente, però, è difficile“.ha poi proseguito: “Fino allo scorso weekend ero convinto che la nostra monoposto fosse buona e non ho ...