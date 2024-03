F1 GP Australia 2024 | Vasseur | “Passo avanti | ma non sentiamoci arrivati Lottare per il Mondiale? Presto per dirlo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Frederic, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta Ferrari nel GP d’di F1: “Dobbiamo goderci questo successo. Si tratta di un buonin, ma non dobbiamo pensare di esserené trarre delle conclusioni. Nessuno può sapere cosa sarebbe successo se Verstappen non si fosse ritirato. Guardando ildi Perez sembra gestibile, ma non possiamo saperlo. Ci sarà tempo percon Max, ora ci godiamo questo weekend“. “Sainz e Leclerc stanno andando alla grande da inizio stagione, spingendosi a vicenda e dimostrando grande intelligenza in pista quando gli chiediamo di tenere le posizioni. Oggi è stato tutto perfetto, dall’inizio alla fine – ha aggiunto ...