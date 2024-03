F1 GP Australia 2024 | risultati e ordine di arrivo | doppietta Ferrari | Sainz vince davanti a Leclerc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) A 16 giorni dall’intervento di appendicite, uno straordinario Carlosil Gran Premio di, terzo appuntamento della stagione. Sul circuito di Albert Park, a Melbourne, il pilota spagnolo dellasorpassa Max Verstappen nei primi giri e si prende una prima posizione che non lascerà mai più. Lo fa grazie a una gara semplicemente perfetta in cui non lascia scampo agli avversari: per lui si tratta della terza vittoria in carriera. A completare una giornata fantastica per la, il secondo posto di Charles, bravo a tenere a debita distanza i rivali e, nonostante qualche momento di difficoltà nella gestione gomme, a chiudere alle spalle del compagno di squadra. Completa il podio Lando Norris, che precede il compagno Oscar Piastri, a ...