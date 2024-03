F1 GP Australia 2024 | Perez | “Weekend difficile | Ferrari e McLaren avanti a noi”

(Di domenica 24 marzo 2024) “Oggi lae laeranoa noi. Non avevamo né il ritmo giusto né l’equilibrio. Inoltre potevamo gestire meglio il grip“. Questa l’analisi di Sergiodopo il quinto posto nel GP d’di F1. “Abbiamo avuto difficoltà fin dal venerdì e non abbiamo ottenuto il massimo delle prestazioni dalle gomme – ha proseguito il messicano, che poi si è sbilanciato sul futuro della, dicendo – Secondo me può vincere ancora“. SportFace.

F1, Gp d'Australia, Leclerc: "Sono felice per la squadra e per la doppietta" - "Sono felice per la squadra, per la doppietta. Non succedeva da Bahrain 2022, sono bei ricordi ed è bello poterli rivivere. Carlos (Sainz, ndr) ha fatto un weekend eccezionale dopo l'operazione. Io ho ...napolimagazine

Doppietta Ferrari, Sainz in lacrime: «La vita è pazzesca». Leclerc: «Felice per il team» - Ecco le prime parole dal podio di Carlos Sainz dopo aver vinto il Gran Premio d'Australia con la Ferrari. Lo spagnolo, al termine della gara, non ha trattenuto le lacrime per l'emozione. La vita è ...ilmessaggero

VIDEO Max Verstappen si ritira nel GP d’Australia: il fumo dalla Red Bull e il rientro ai box - Un weekend da sogno per la Ferrari con la doppietta firmata da Carlos Sainz e Charles Leclerc fa da contraltare a una gara difficilissima per la Red Bull: Sergio Perez si è accomodato in quinta posizi ...oasport