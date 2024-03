F1 GP Australia 2024 | Leclerc | “Doppietta bellissima | felicissimo per Sainz e per la squadra”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) “E’ bello rifare unache mancava dal 2022.sensazione, soprattutto per il team. Io ho avuto qualche difficoltà con il primo set di gomme hard, poi l’ultimo è andato meglio. Non si poteva andare meglio di così“. Queste le parole di Charles, intervenuto al termine del GP d’di Formula 1, concluso al secondo posto. Il pilota della Ferrari ha poi elogiato il vincitore, il compagno diCarlos: “Ha fatto un weekend eccezionale al rientro, disputando una gara incredibile. Prenderlo oggi era impossibile, è sempre stato molto veloce. Sono molto contento per lui e per la, si tratta di punti molto importanti“. SportFace.