F1 GP Australia 2024 | incidente Russell | Alonso penalizzato di 20 secondi

(Di domenica 24 marzo 2024) Fernandoha ricevuto una penalità di 20per aver causato l’di Georgeal penultimo giro del GP d’, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo è stato infatti giudicato colpevole di drive trhough, con i commissari sportivi che “considerano un’aggravante cheabbia scelto di effettuare una manovra insolita in quel punto del tracciato“. Per lui anche 3 punti di penalità sulla patente. Cambia dunque la classifica finale, conche scivola in ottava posizione, alle spalle di Stroll e Tsunoda. SportFace.