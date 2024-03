F1 | GP Australia 2024 | Carlos Sainz vince e festeggia sulle note di ‘Smooth Operator’ VIDEO

(Di domenica 24 marzo 2024) Il vincitore del GP d’di Formula 1,, potevare in un solo modo la sua terza vittoria in carriera: cantandoOperator‘. Quella che ormai è diventata una tradizione per lo spagnolo, al punto da essere soprannominato lui stesso, si è ripetuta anche a Melbourne. E così, al termine dell’ultimo giro,ha celebratodella celebre canzone come si edal team radio. Di seguito il. Simplemente Smooth Operator #55 #GPnGP pic.twitter.com/VNBGpDSFEz — Bardhy López Farías ...

Formula 1: Red Bull cosa è successo a Max Verstappen in Australia - Max Verstappen si è ritirato dal Gran Premio d'Australia 2024 di Formula 1. Ma cosa è successo alla Red Bull RB20 dell'olandesemsn

F1, Gp Australia: la gara di oggi in diretta. Sainz in testa poi Leclerc e Norris. Verstappen e Hamilton ritirati - Terzo appuntamento del Mondiale di F1 all’Albert Park di Melbourne. Ecco dove vedere la gara in diretta e in replica. Ore 06:00 - Giro 42/58 Sainz al pit-stop Ultima sosta anche per Sainz che rientra ...msn

Doppietta Ferrari in Gp Australia, Sainz trionfa e Leclerc secondo - Carlos Sainz vince il Gp d'Australia 2024, la Ferrari fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Charles Leclerc. Il Cavallino trionfa nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una ga ...adnkronos