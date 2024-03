F1 | gara GP Australia 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) La Formula 1 si prepara al terzo appuntamento della stagione, il Gran Premio d’. Il fine settimana oceanico riporta lazione alla tradizionale struttura, con laprevista per la giornata di domenica 24 marzo. Nei primi due appuntamenti, quelli del Bahrain e dell’Arabia Saudita, il Circus aveva anticipato la corsa a sabato per il Ramadan. Il circuito di Melbourne è pronto ad ospitare uno dei più attesi weekend dell’anno, vantando ben due piloti di casa: Daniel Ricciardo e Oscar Piastri. Il Gran Premiono era stato cancellato tra il 2020 e il 2022 per l’emergenza covid, ma dal 2023 è tornato regolarmente in calendario. Il fine settimana prevede il via delle sessioni nel pomeriggiono, coincidente con la prima mattina italiana. Tutti pronti a ...