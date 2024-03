F1 | Fernando Alonso penalizzato nel GP d’Australia | cosa è successo a Melbourne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Un epilogo poco gradito per, dopo il termine del GP, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota spagnolo dell’Aston Martin è stato punito con 20? da aggiungere al suo crono finale in gara e tre punti sulla patente, essendo stato giudicato responsabile dell’incidente del britannico George Russell (Mercedes), nella penultima tornata della gara dell’Albert Park di. Un crash che si è venuto a creare nel tratto di curva 6-7-8. Russell, inseguendoda vicino, è stato sorpreso dal punto di frenata dell’iberico, perdendo il controllo della W15 e finendo contro il muro. Nando, giunto sesto al traguardo, è finito per questo sotto investigazione per una manovra di “brake-testing“, che tra l’altro ha obbligato la Direzione Gara ad adottare il regime di Virtual ...