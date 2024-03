F1 da Alba Rossa Italiana | uno-due Ferrari a Melbourne!

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di domenica 24 marzo 2024) Nella giornata della sorpresa negativa del ritiro causa freno in fiamme di Verstappen (che interrompe così una striscia di ben 43 gare sempre a punti), brilla l’uno-duecon Sainz meritatamente vittorioso e LeClerc ottimo secondo posto. L’avevamo raccontato ieri, un Sainz on fire con un crescendo di prestazioni per tutto il weekend di gara. ...

first appeared on MoltoUomo.it.