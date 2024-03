F1 | Carlos Sainz votato pilota del giorno nel GP d’Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) La giornata perfetta di. Ildella Ferrari ha dominato da cima a fondo il GP dell’Australia, terza gara valida per il Campionato Mondiale 2024 di Formula 1 andata in scena quest’oggi presso il circuito Albert Park di Melbourne. Il nativo madrileno ha confezionato il weekend perfetto, prima strappando la seconda posizione in qualifica e, successivamente, vincendo con sicurezza e solidità una gara tutt’altro che semplice in una condizione fisica a dir poco precaria. Solo due settimane fa infatti l’iberico si è sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza all’appendice, fattore per cui ha dovuto saltare il GP dell’Arabia Saudita. Anche per questo motivoè stato elettodel, premio addizionale che viene attribuito in occasione di ogni Gran Premio a ...