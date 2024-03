F1 | Australia; al via Gp | Ferrari Sainz davanti dopo 2 giri

(Di domenica 24 marzo 2024) Partenza regolare nel Gran Premio d'di Formula 1. Al via scatta in testa la Red Bull di Verstappen chedueviene superata dalladi. Terza la McLaren di Norris poi la Rossa di Lecrerc.

Scoperta una spia nel quartier generale della Red Bull alla vigilia del GP d' Australia della Formula 1 2024: sarebbe stata mandata dal socio di maggioranza thailandese per scoprire la verità sullo ... (fanpage)

"Nel team c'è armonia, stiamo facendo bene e il gruppo è unito", dice il messicano della Red Bull MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Se Verstappen dovesse andare via sarebbe un duro colpo per la squadra". ... (ilgiornaleditalia)

Il pilota Red Bull Sergio Perez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere del GP d’ Australia : “Se Verstappen dovesse andare via sarebbe un duro colpo per il team. Quello ... (sportface)

F1 LIVE GP Australia, segui la gara di Melbourne in diretta - Si spengono i semafori sul circuito semi-cittadino dell'Albert Park, dove una Ferrari in grande forma cercherà di dare filo da torcere alla Red Bull e a Verstappen. Segui la gara minuto per minuto ...autosprint.corrieredellosport

F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia - Archiviato il Medio Oriente, la Formula 1 prosegue la stagione 2024 trasferendosi in Oceania per il terzo appuntamento dell'anno, il Gran Premio d'Australia.Anche in questo caso, tutti a caccia delle ...msn

