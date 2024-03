Export miliardario e tutela contro i “tarocchi” | così il Made in Italy si è alleato con Alibaba

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 24 marzo 2024) Cogliere le opportunità di internazionalizzazione create dalle piattaforme di vendita online per favorire l’delle imprese italiane, specie di quelle medio-piccole per le quali può essere più complicato approdare sui mercati esteri. Il tema è stato affrontato nel corso della tavola rotonda organizzata alla Camera in occasione della presentazione di uno studio della Bocconi su “L’impatto macroeconomico del contributo diall’economia europea”. “Il market place è una grande opportunità per le imprese che vogliano internazionalizzare e la politica deve creare le migliori condizioni perre le nostre imprese che vogliono raccontare ilin”, ha detto il deputato di FdI Marco Cerreto, che ha promosso l’approfondimento a Montecitorio. Dalla presentazione dello studio, di cui ha ...